Bei einem Zusammenstoß einer Radfahrerin mit einem Auto am Mittwoch um 12.48 Uhr in Speyer hat sich die 42-jährige Radlerin verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei am Donnerstag zum Unfallhergang berichtete, war ein 58-jähriger Pkw-Fahrer in der Wormser Landstraße stadteinwärts in Richtung Auestraße unterwegs und bog von dort aus nach links in den Schwarzen Weg ab. Die Fahrradfahrerin befuhr zeitgleich den Fahrradweg entlang der Wormser Landstraße in Richtung Waldseer Straße, der über den Schwarzen Weg führt. Sie übersah dabei, dass der abbiegende Pkw noch einen Anhänger mit sich führte. Bei der Kollision mit dem Anhänger verletzte sie sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.