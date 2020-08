Schlussendlich in Polizeigewahrsam genommen werden musste am Dienstag kurz vor Mitternacht ein 25-jähriger Speyerer im Armensünderweg im Stadtteil Nord. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, hatte der Mann am Abend zwischen 21.30 und 22.30 Uhr schon wiederholt wegen Randalierens und Belästigung seiner Nachbarn zur Ruhe ermahnt werden müssen. Auslöser für seine Festnahme war letztlich eine Körperverletzung: Der 25-Jährige hatte seiner 18-jährigen Kontrahentin einen Joghurtbecher ins Gesicht geworfen. „Diese trug zwar glücklicherweise keine äußeren Verletzungen, wohl aber Schmerzen im Gesicht davon“, so die Polizei. Um weitere Straftaten durch den Mann zu verhindern, der laut Polizei 1,7 Promille im Blut hatte, durfte er die Nacht in der Zelle verbringen.