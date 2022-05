Beim Großen Pokal der Stadt Speyer der Schützengesellschaft war Alexander Neulinger der beste Schütze. Elf Teilnehmer hatten an Samstagnachmittag um die traditionsreiche Trophäe geeifert. Das Turnier findet jährlich anlässlich des Gründungstags der Schützengesellschaft Speyer am 26. April 1529 im Anschluss an den Reichstag der Protestation statt. Die Teilnehmer legten in insgesamt vier Disziplinen ihre Sportgeräte an: Luftpistole (LP) und Luftgewehr (LG) auf eine Entfernung von zehn Metern sowie Kleinkaliber-Pistole (KkPi) auf eine Entfernung von 25 Metern und Kleinkaliber-Gewehr (KkG) auf eine Entfernung von 50 Metern. Das beste Gesamtergebnis im Schützenhaus an den Schwalbenwiesen erreichte Alexander Neulinger mit 174 von 200 Ringen, gefolgt von Mortimer Isselhard mit 160 Ringen und Aaron Bettag mit 159 Ringen.