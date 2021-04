Am Parkplatz des Lokals mit dem verheißungsvollen Namen zwischen Wamm- und Steinhäuserwühlsee haben Unbekannte mehrere Lkw-Ladungen Bauschutt abgeladen. Das teilt die Eigentümerfamilie Bonnet mit, die Polizei und Stadt eingeschaltet hat. Sie befürchtet, dass schadstoffhaltiger Teer darunter sein könnte.

Die Taten hätten sich am Dienstag und Mittwoch über die Tage verteilt ereignet, es seien zwar aus der Ferne orangefarbene Lastwagen, aber keine Kennzeichen erkannt worden, so Hans-Eberhard Bonnet. Die Polizei verweist auf die Zuständigkeit der Stadt bei Verschmutzungen auf Privatgelände, die hat sich am Freitag auf Anfrage dazu noch nicht geäußert.