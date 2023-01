Knapp drei Jahre hat es den Ümit Supermarkt als Einkaufsmöglichkeit im Erlenweg in Speyer-Nord gegeben. Seit einigen Tagen ist er geschlossen.

Die Einkaufsmöglichkeit mit Frischwaren einer Germersheimer Unternehmerin war am Standort der früheren Metzgerei Rettinger eröffnet worden. Sie war beliebt, weil es in Speyer-Nord relativ wenige Einkaufsmöglichkeiten gab. Im vergangenen Jahr hat sich das mit der Eröffnung des Rewe-Marktes geändert. Der Abschied jetzt sei eine Folge von mietrechtlichen Streitigkeiten, sagt Hausbesitzer Riad Kelan auf Anfrage. Er habe die Miete schon mit Beginn der Corona-Krise gemindert, aber zuletzt erst keine Nebenkosten und dann zeitweise gar nichts mehr erhalten. Am Landgericht Frankenthal sei ein Vergleich geschlossen worden, nach dem der Markt bis Ende Januar geräumt sein und er eine Nachzahlung erhalten müsse. Das bestätigt Gerichtssprecherin Britta Hoth.

Wenn die 300 Quadratmeter Verkaufsfläche sauber übergeben seien, wolle er das Thema Nachmiete angehen, so Kelan. Er selbst betreibt vor dem Gebäude einen Hähnchengrill. Erste Interessenten kämen aus den Bereichen Metzgerei und Physiotherapie. Die bisherige Betreiberin des Supermarkts war für eine Anfrage nicht erreichbar.