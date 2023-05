Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, dem sie unerlaubtes Entfernen von einer Unfallstelle vorwirft. Er sei am Donnerstag, 20.03 Uhr, an der Einmündung des Stöckelgrabens in den Otterstadter Weg in Speyer-Nord gegen das Auto einer 36-Jährigen gefahren. Sachschaden: 1400 Euro. „Als die 36-Jährige die Polizei rufen wollte, stieg der Mann auf sein Rad und flüchtete“, so die Beamten. Der Mann habe in seiner Hand eine Glasflasche gehalten, die beim Unfall zerbrach und ihn an der Hand verletzte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden können. Der Gesuchte sei circa 25 Jahre alt und habe einen Oberlippenbart, einen leichten Sommerhut, ein dunkelblaues Shirt und blaue Adidas-Schuhe getragen. Sein Gefährt sei schwarz mit einem grünen Spritzschutz am Hinterrad.