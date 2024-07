Bereits einen Monat nach Wiedereröffnung der Postfiliale in Speyer-Nord stehen Kunden zumindest vorübergehend wieder vor verschlossenen Türen. „Die Filiale ist voraussichtlich bis 23. Juli geschlossen“, teilt Unternehmenssprecher Heinz-Jürgen Thomeczek mit. Laut einem Aushang am Geschäft im Birkenweg 5 sind dafür betriebliche Gründe verantwortlich. Eine Mitarbeiterin habe zum 15. Juli gekündigt, so der Sprecher. Die zweite Mitarbeiterin sei aktuell in Urlaub. Man versuche, Ersatz für die wieder offene Stelle zu bekommen, was sich aber schwierig gestalte. „Wir bitten um Entschuldigung und suchen ab sofort wieder nach neuen Mitarbeitern. , erklärt Thomeczek. Bei den Menschen im Stadtteil stößt die erneute Schließung bitter auf. „Nach kurzer Öffnungszeit ist die Poststelle in Speyer-Nord schon wieder geschlossen“, teilt Martina Müller, Vorsitzende des ansässigen SPD-Ortsvereins, auf Anfrage mit. „Von Vertretungsregeln hat die Post noch nichts gehört“, kritisiert sie. „Ist ja auch nur Speyer-Nord, da schließt man einfach die Poststelle und lässt die Bürger dieses Stadtteils im Regen stehen“, ergänzt sie sarkastisch. Müller hatte sich schon nach der Schließung der vorigen Poststelle bei Mode Slava im Falkenweg im vergangenen Juli für eine schnelle Nachfolgelösung ausgesprochen. DHL hatte lange nach passenden Räumlichkeiten gesucht und war Anfang des Jahres im Birkenweg fündig geworden. Die Eröffnung verzögerte sich jedoch wegen notwendiger Umbauten bis Juni.