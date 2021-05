Die Skaterbahn in Speyer-Nord zwischen Birkenweg und Spaldinger Straße hat eine bessere Beleuchtung erhalten. Dies teilt der CDU-Ortsverband Speyer-Nord mit, der damit eine Anregung aus einer Ortsbegehung im Februar von den Stadtwerken Speyer aufgegriffen sieht. Der Kommunalversorger habe darüber informiert, dass die bestehenden Leuchtköpfe in den zurückliegenden Tagen durch leistungsstarke LEDs ersetzt worden seien. Das habe die Helligkeit erheblich verbessert. Ferner planten die Werke eine weitere Leuchte gegenüber dem vorhandenen Mast mit einem Dreifachausleger, um die kleine „Soccer Area“ auszuleuchten. Die von der CDU angeregten Solarleuchten seien an dieser Stelle leider nicht möglich, da mit diesen eine ausreichende Beleuchtung je nach Wetter nicht gewährleistet werden könnte, heißt es in der Mitteilung.