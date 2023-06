Ein Fußgänger ist laut Polizei am Samstag, 17.45 Uhr, bei einem Unfall in der Spaldinger Straße in Speyer-Nord verletzt worden. „Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 41-jähriger Speyrer die Fahrbahn überqueren und übersah vermutlich in Folge von Unachtsamkeit den dort mit seinem Pkw fahrenden 68-Jährigen“, melden die Beamten. Der Fußgänger sei vom Auto erfasst worden und gestürzt. Er habe mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.