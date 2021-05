Ab Samstag wäre Feiertag in der Siedlung im Stadtteil Speyer-Nord: Siedlerfest. Es fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Mit ihm das Kinder- und Jugendfest sowie das Schlachtfest. Die Mitgliederversammlung der Siedlergemeinschaft wird verschoben. Auch die beliebten Siedlerausflüge gibt es nicht. Bedauern überall. Zeit, sich zu erinnern: Das Siedlerfest fand erstmals 1932 in kleiner Runde statt. Bis Kriegsausbruch wurde es auf dem Rinkenbergerhof gefeiert. Das Bier kam von der Schwartz-Storchen-Brauerei. Die Siedler mussten das von Pferden angekarrte Bier im Voraus bezahlen.

Nur wenige erinnern sich noch an die 1950er-Jahre. Damals traf man sich im Wald links der Mutterstadter Straße. Das tanzfreudige und vor allem junge Volk gab sich auf der improvisierten Freiluftbühne ein Stelldichein. Die etwas ältere Generation saß auf Tuchfühlung und nahm immer wieder den Kampf mit den in Scharen einfallenden Schnaken auf.

Oft ist noch von den Ur-Siedlern die Rede. Von Karl Feiniler und Hermann Kussmaul, von Arnold Bandel, Adam Lang, Jakob Claus und Fritz Vögeli. Es waren mit Sicherheit einige mehr. Seppel Scherer, er starb 1982, sorgte als langjähriger Vorsitzender der Siedlergemeinschaft, vor allem aber als Stadtrat für viele Auszeichnungen, die den Stadtteil überregional bekanntmachten. Auch die in Eigenregie betriebene Altenstube im Eichenweg geht auf Scherer zurück. Ein „Seppel-Scherer-Weg“ erinnert an den einstigen „Siedlerbürgermeister“.

Ihm und anderen Ur-Siedlern ist es zu danken, dass man heute vom Siedlerfest von einem Fest mit Tradition spricht, in dem das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger zum Ausdruck kommt. Neue Bewohner des immer noch wachsenden Stadtteils finden hier und bei anderen Veranstaltungen der Siedlergemeinschaft Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Dabei lernen sie auch die in der Vorstadt aktiven Vereine und ihre Repräsentanten kennen.

Kein Erfolg mit Festzelt

Ein Festzelt, auf- und abgebaut mit Unterstützung der Soldaten aus der nahen „Kurpfalzkaserne“ – die es nicht mehr gibt –, brachte nicht den gewünschten Erfolg. Gleiches gilt für das Straßensiedlerfest auf dem Birkenweg zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Inzwischen wird dort gefeiert, wo sich in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts viele Siedler die Festlichkeit wünschten. Auf dem Heinrich-Lang-Platz im Schatten der Pfarrkirche St. Konrad.

In Speyer-Nord lebt jeder fünfte Bürger von Speyer. Fast jeder zehnte ist Mitglied der Siedlergemeinschaft. Speyer-Nord hat den Charakter einer Kleinstadtsiedlung abgelegt, sich zu einem respektablen Stadtteil mit vielen Geschäften, den beiden Kirchen, den Schulen, Kindergärten und Arztpraxen, zu einer selbstständigen Kleinstadt herausgeputzt. In der aber noch immer das Siedlerfest die traditionelle Mitte im Festablauf eines jeden Jahres bestimmt, wenn kein Coronavirus das verhindert.