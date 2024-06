Zwei Verletzte gab es laut Polizei am Montagabend, 21.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Mofa an der Kreuzung Waldseer/Spaldinger Straße. Ein 34-jähriger Autofahrer habe beim Abbiegen aus der Tullastraße nach links in Richtung Wartturm einen 17-jährigen Mofa-Fahrer und dessen gleichaltrigen Sozius übersehen, die geradeaus aus der Spaldinger in die Tullastraße fahren wollten. „Der 17-Jährige führte noch eine Vollbremsung durch, verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug“, melden die Beamten. Beide Jugendliche seien gestürzt und leicht verletzt worden. Gesamtschaden an den Fahrzeugen: 1300 Euro.