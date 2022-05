Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung muss sich ein 27-Jähriger verantworten, der am Dienstagabend vor der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer unter anderem drei Männer bedroht hat. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, bedrohte der Mann im Einfahrtsbereich drei Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren mit einem Käsemesser. Einer der Männer hielt den Angreifer mit einem Holzstock auf Abstand. Verletzt wurde niemand. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den 27-Jährigen in Gewahrsam. „Es ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte für akuten Alkoholeinfluss, er verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest“, so der Bericht. Später wurde bekannt, dass sich eine Dame bei der AfA gemeldet und mitgeteilt hat, dass sie ebenfalls in der Spaldinger Straße bedroht worden sei, mutmaßlich durch den 27-Jährigen. Die Polizei bittet die Frau, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.