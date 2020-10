„Außergewöhnlich umfangreiche Öffnungszeiten und einen besonderen Fokus auf Pakete“: Das sind die Besonderheiten des jüngsten DHL-Paketshops in Speyer. Wie der Sprecher der Deutschen Post, Jürgen Thomeczek am Freitag informiert, wurde vor wenigen Tagen dieser Shop im Rewe-Markt Familie Appel, auf der Maximilianstraße 50 eröffnet. Er ist 90 Stunden die Woche geöffnet. Holger Appel hat den Markt wie berichtet Anfang Oktober erst übernommen und mehrere Veränderungen angekündigt.

Der neue Paketshop bietet die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren. „Für die Kunden werden neben den Filialen, Packstationen und Paketboxen so neue Standorte geschaffen, an denen sie ihre Pakete schnell und problemlos einliefern können“, so der Sprecher der Post. Außerdem könnten Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an den DHL-Paketshop senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Die Öffnungszeiten der neuen Abholstelle sind an die Öffnung des Marktes gekoppelt. Kunden können von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 22 Uhr die Post-Dienstleistungen dort in Anspruch nehmen. „Das ist eine Chance für Frühaufsteher und Spätberufene“, scherzte Thomeczek.

DHL richtete nach seinen Angaben bisher mehr als 10.500 Paketshops ein. Die Deutsche Post verfügt aktuell über rund 28.000 Paketannahmestellen bundesweit. Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2019 einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro.

