Corona hat der Gastro- und Einzelhandelsszene zwar schwer zugesetzt. In Speyer tut sich aber auch Neues auf dem Sektor. Sebastian Jess (31) verlässt die von ihm 2016 eröffnete Speyerer Feischboutique. Doris und Stefan Walch, Inhaber des Hotels „Alt Speyer“ mit Restaurant Gewölbekeller, übernehmen und führen das Fachgeschäft mit Fleischspezialitäten und Tagesgerichten in der Gilgenstraße fort. Der Wechsel ist am 15. April erfolgt

