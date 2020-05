Die Vorbereitungen laufen seit Montag: Am kommenden Montag wird es ernst auf dem Weg von und auf die B39 an der Ausfahrt Dom – Speyer – Zentrum: Die Großbaustelle zur Sanierung der Auf und Abfahrtsschleifen von und zur Industriestraße beginnt. In zwei Bauabschnitten wird sie bis September dauern – und Auto- sowie Radfahrern einiges abverlangen. „Wir rechnen mit Staus regelmäßig bei Schicktwechsel der großen Firmen und wenn die großen Unternehmen wie Deutsche Post und Daimler Consolidation Center die Lkw losschicken“, ist Planer Jörg Schaarschmidt von der Tiefbauabteilung der Stadt sicher. Ein Nadelöhr wird der Baustellenbereich auf der Industriestraße. Dort sind nur noch Einbahnverkehr und weite Umleitungen möglich. Die provisorische Abfahrt von der B39 (Foto) wird am Freitag asphaltiert.