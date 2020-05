So schwer verletzt wurde ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus Speyer am Samstag bei einem Unfall auf der Wormser Landstraße, dass er in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht werden musste. Wie die Polizei am Sonntag informierte, war um 14.25 Uhr am Samstag eine 22-Jährige aus Germersheim mit ihrem BMW auf der Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links auf den Parkplatz eines Elektrofachmarktes einbiegen. Als sie dazu den Blinker links setzte und auf die dort Linksabbiegerspur wechseln wollte, hörte sie noch einen lauten Knall von der Rückseite ihres Autos. Der Motorradfahrer hinter ihr hatte sich laut Polizei wohl verbremst, war gestürzt und mit seinem Kawasaki-Motorrad unter den Wagen gerutscht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2500 Euro.