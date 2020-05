Schwere Verletzungen hat ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen um kurz vor 9 Uhr in der Spaldinger Straße in Speyer erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine 50-jährige Autofahrerin den Harthausener beim Abbiegen in den Weißdornweg übersehen. Der 52-Jährige schlug beim Zusammenstoß auf der Windschutzscheibe des Autos auf. Er wurde in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. Seine Verletzungen sind laut Polizei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.