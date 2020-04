Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz hat die Polizei am Sonntag gegen eine 24-jährigen Speyerer eingeleitet. Laut Mitteilung der Polizei zündete der Mann kurz nach 23 Uhr auf einem Schulparkplatz in der Otto-Mayer-Straße mehrere Feuerwerkskörper. Innerhalb weniger Minuten erreichten die Polizei zahlreiche Anrufe von Bürgern aus Speyer und Römerberg, die Schuss- beziehungsweise Explosionsgeräusche meldeten. Anwohner trafen den 24-Jährigen auf dem Parkplatz an und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden bei dem Mann eine Abschussröhre für die gezündete Pyrotechnik und stellten sie sicher. Weitere Feuerwerkskörper fanden sie weder bei ihm noch in seiner Wohnung. Eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis für den Abschuss der gezündeten Feuerwerkskörper der Kategorie F4 konnte der Beschuldigte laut Polizei nicht vorweisen.