Im Krankenhaus endete am frühen Samstagmorgen die versuchte Flucht eines 28-Jährigen vor der Speyerer Polizei. Beamte kontrollierten den Speyerer und sein Fahrzeug laut Bericht gegen 1.30 Uhr. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten boten dem 28-Jährigen einen freiwilligen Drogenschnelltest an, dem er zustimmte. Doch plötzlich sei er losgerannt. Ein etwa 1,80 Meter hoher Metallzaun sollte ihm zum Verhängnis werden. Diesen übersprang er zwar, die Beamten konnten ihn aber trotzdem fassen.

Auch Polizist verletzt

Beim Überspringen des Zauns habe sich der Mann so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es stellte sich heraus, dass er neben Betäubungsmitteln auch Alkohol konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Einer der beiden Polizeibeamten verletzte sich während der Verfolgung an der Hand und musste im Krankenhaus behandelt werden.