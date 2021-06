Speyer.Kultur.Hoffnungsklänge: Nach einer digitalen Kulturnacht vor einem Jahr aus der Stadthalle, wo mittlerweile geimpft wird, gab es am Freitag als „Ersatz“ für die bis einschließlich 2019 beliebte und viel besuchte Speyerer Kult(o)urnacht gestern in Speyer eine Live-Veranstaltung mit der Aufforderung zum Flanieren von Ort zu Ort. Eigentlich waren es 15 Veranstaltungen bei den drei Mal fünf kurzen Konzerten von je 45 Minuten Dauer im Dom, der Dreifaltigkeitskirche, dem Alten Stadtsaal, der Heiliggeistkirche und der Gedächtniskirche. Musik aus ganz unterschiedlichen Genres als Zeichen der Hoffnung auf das wieder erwachende Kulturleben: eine schöne Idee. Der Titel Hoffnungsklänge stammt übrigens von Domkapellmeister Markus Melchiori, der im Dom am Pult von Streichern der Staatsphilharmonie stand. Domorganist Markus Eichenlaub war der Solist in Orgelkonzerten aus dem Barock (von Händel) und der Gegenwart (von dem kanadischen Komponisten Denis Bédard.