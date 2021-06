Vom 30. Juli bis 22. August heißt es im Paradiesgarten bei der Dreifaltigkeitskirche wieder Speyer.Kultur.Goes Paradise. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr gibt es wieder in dem malerischen Ambiente ein Open-Air-Festival im Rahmen des Hilfsprogramms Speyer.Kultur.Support. Im Boot ist auch wieder der Bauverein der Dreifaltigkeitskirche. Der Erlös aus der Bewirtung an allen Terminen kommt wieder dem Neubau der Orgel in der Dreifaltigkeitskirche zugute. 2020 wurden 10.000 Euto dafür erlöst.

Wieder gibt es ein buntes Programm aus Rock, Pop, Jazz oder Klassik, auch eine Lesung mit Britta und Chako Habekost ist dabei. Immer freitags und samstags um 19 Uhr sowie sonntags um 11.30 Uhr sind die Veranstaltungen. Vom 19. bis 22. August wird auch der Donnerstag bespielt und im Paradiesgarten wird das Festival „Jazz im Rathaushof“ nachgeholt.

Eröffnet wird das Festival am 30. Juli um 19 Uhr mit „Herings Wundertüte - His Bobness zum 80sten“. Hering Cerin und Freunde feiern Bob Dylan zu dessen 80. Geburtstag.

Karten zu 15 Euro für die Abendtermine und zehn Euro für die Matineen gibt es ab 1. Juli bei der Tourist-Info der Stadt Speyer und allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Infos unter www.speyer.de/paradiesgarten