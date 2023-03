Wegen eines privaten Gerüsts können die Fahrzeuge der Müllabfuhr derzeit nicht in die Schiffergasse einfahren. Das teilt Angela Sachweh, Pressesprecherin der Stadtwerke Speyer, mit. Man wisse aktuell noch nicht, wie lange die Schifferstraße für die Entsorgungsfahrzeuge nicht passierbar ist. Am morgigen Freitag werden Glassäcke, Papier, Restmüll- und Biotonnen abgeholt oder geleert, wenn sie am Eselsdamm oder in der Hasenpfuhlstraße bereitstehen. Die jeweils nächste Straße ist für die Anwohner auch der Bereitstellungsort für Mülltonnen, solange das Gerüst steht.