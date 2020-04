Die Speyerer Kaisertafel wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das hat Organisator Peter Stepp am Montag mitgeteilt. Die Entscheidung zur Absage des Fests sei nach einem Telefonat zwischen Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Roland Lösch, dem zweiten Vorsitzenden des Fördervereins Kaisertafel, gefallen. Die Kaisertafel war geplant für das Wochenende 7. bis 9. August, in diesem Jahr hätte die Traditionsveranstaltung mit der 30. Auflage ein Jubiläum gefeiert. „Wir hoffen, die Jubiläumsveranstaltung im nächsten Jahr nachholen zu können“, so Stepp. Für dieses Jahr haben nach seinen Angaben einige neue Teilnehmer zugesagt, darunter das Speyerer Restaurant „Flaming Star“ sowie das Weingut Gratz aus Waldsee. „Auch ein paar kleinere Teilnehmer hatten zugesagt. Das wäre eigentlich eine schöne Mischung geworden“, sagt Stepp.

Neues Konzept geplant

Seit 1990 gibt es das Fest auf der Maximilianstraße, die zum Kaiserdom hinführt. Anlässlich des Stadtjubiläums „2000 Jahre Speyer“ veranstaltete der Hotel- und Gaststättenverband mit seinen Mitgliedern die erste Kaisertafel. Seither kümmert sich der „Verein zur Förderung der Interessen der Hotellerie und Gastronomie in Speyer und Umgebung“ um das Ereignis. Für die Jubiläumsveranstaltung arbeiten Stadt und Veranstalter-Verein an einem neuen Konzept.