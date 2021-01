Speyer. Wieder gestiegen ist am Montag im Vergleich zum Wochenende die Sieben-Tage-Inzidenz in Speyer, sie bleibt aber weiterhin unter der kritischen Marke von 200.

Zu Beginn der Woche lag der Wert, der die gemeldeten Corona-Infektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner abbildet, bei 128,6. Am Samstag lag er knapp unter 100, am Sonntag bei 106,8. Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz lag am Montag bei 139,3.

13 weitere positive Corona-Testergebnisse sind in der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) für Speyer am Montag aufgeführt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Menschen in der Domstadt, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, auf 1795. Als aktiv gelten laut LUA rein rechnerisch derzeit 352 Fälle. 32 Speyerer sind bisher an oder mit Corona gestorben.

Mehr zum Thema