Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Zum Glück wird es Sommer, da ist es besser“, sagt Mehmet Siyahturp. Der Inhaber des „Siedlunger Pizza & Kebaphauses“ im Weißdornweg in Speyer-Nord ist mit seinen Gedanken bei seinen Angehörigen in Pazarcik im Südosten Anatoliens. Die Region war im Februar von einem Erdbeben verwüstet worden. Nach offiziellen Zahlen gab es in der Türkei und in Syrien knapp 60.000 Tote.

Auch Siyahturps Familie hat Tote zu beklagen, ihre Häuser sind zerstört oder unbewohnbar. Im März sammelte der Gastronom Geld für die Erdbebenopfer,