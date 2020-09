Einen heftigen Streit mit Handgreiflichkeiten zwischen vier Männern hat es nach Angaben der Polizei am Montagabend um 20.31 Uhr auf einem Spielplatz im Fliederweg in Speyer-Nord gegeben. Die Ursache dafür ist bislang unklar, wie die Polizei am Dienstag informierte. Nach ihren Angaben schlugen die vier 21, 25, 27 und 43 Jahre alten Speyerer, die sich alle kannten, lautstark schreiend aufeinander ein. Von der Polizei ließen sie sich nicht beruhigen, sondern gingen weiterhin gegeneinander verbal aggressiv vor. Die Polizei hat das Quartett daraufhin in Gewahrsam genommen. Verletzungen, die einer medizinischen Behandlung bedurften, waren bei keiner der Personen festzustellen. Alle vier Beschuldigten standen unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bei zwei Streitbeteiligten ergab 1,92 und 3,21 Promille. Die beiden anderen Beschuldigten verweigerten die Durchführung eines Atemalkoholtests, informierten die Beamten.