Die Stadt hat in den vergangenen Tagen rund 153.000 Euro aus dem Corona-Hilfsprogramm „Speyer hält zusammen“ ausbezahlt und gleichzeitig ein weiteres Programm in Aussicht gestellt. Die Verwaltung hatte aus dem Zuschuss des Landes zur Bewältigung der Corona-Folgen im April 250.000 Euro auf elf Teilbereiche zur Verfügung gestellt. 62 Anträge waren eingegangen, 51 waren nach Prüfung förderfähig. Während in einigen Teilbereichen die komplette Fördersummer ausbezahlt wurde und mehr Anträge als Gelder zur Verfügung standen, gab es in anderen Rubriken weniger Bewerbungen als gedacht, teilte die Stadt am Freitag mit. „Uns allen war und ist bewusst, dass wir mit unseren Mitteln keine großen Hilfen leisten können. Aber wir wollten unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, unseren Schaustellerinnen und Schaustellern, unseren Vereinen und Ehrenamtlichen wenigstens etwas unter die Arme greifen, um durch diese schwere Zeit zu kommen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Mitteilung. Der noch übrige Restbetrag von rund 97.000 Euro soll vorerst einbehalten werden. Der Stadtvorstand wird nach der Sommerpause über ein weiteres Speyerer Hilfsprogramm beraten, um bestehende staatliche Programme zu ergänzen, heißt es in der Mitteilung. „Mir liegen hier besonders die sogenannten Solo-Selbstständigen am Herzen, die bisher nur wenig Förderung erhalten haben“, so Seiler (SPD). Sie verweist noch auf die Corona-Überbrückungshilfe des Bundes. Seit 10. Juli könne unter www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de Hilfe beantragt werden.