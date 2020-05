Beispielhaft verhalten sich nach Angaben der Stadt die Erwachsenen bei der Spielplatzaufsicht in Corona-Zeiten. Das geht aus der Wochenendbilanz des Kommunalen Vollzugsdiensts der Stadt hervor. Am Samstag und Sonntag gab es demnach 47 Kontrollen. „Dabei wurden keine größeren Verstöße festgestellt, die begleitenden Erwachsenen hielten sich an die Vorgaben“, teilte die Stadt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.