Die Sperrung der Gilgenstraße von Unterer Langgasse bis Gedächtniskirche für ein Jahr und nur an Samstagen werden die Grünen in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 27. August beantragen. Von der Sperrung ausgenommen sein soll nur der ÖPNV. Das Ganze soll ein Modellprojekt für eine stärker verkehrsberuhigte Innenstadt sein. Dazu gehört eine Befragung des ansässigen Einzelhandels und der Bürger zu dessen Auswirkungen. Das hat Fraktionssprecherin Hannah Heller auf Anfrage mitgeteilt. Der Vorschlag zu dem Antrag stammt aus der Ideensammlung, die die Grünen als neue Form der Bürgerbeteiligung begonnen haben. 120 Vorschläge waren dabei innerhalb einer vorgegebenen Frist an die Grünen geschickt worden. Insgesamt werden laut Heller momentan aus allen Ideen fünf Anträge und eine Anfrage zum Einbringen in den Rat vorbereitet. Mögliche Anträge sind außerdem Geschwindigkeitskontrollen in Tempo-30-Zonen, die Umgestaltung der Bahnhofstraße mit Fahrradstreife auf der Straße, Fußgängerüberquerungen und Ausweitung der Tempo-30-Zonen, die Überarbeitung der Parkraumbewirtschaftung mit mehr Anwohnerparken, weniger und teureren öffentlichen Parkplätzen und mehr Stadtbegrünung sowie die Verbesserung der Kreuzungen für Fußgänger- und Radfahrer. „Diese Themen wurden ausgewählt, weil sie sehr häufig genannt wurden, weil sie ohne hohe Zusatzkosten realisiert werden können und weil sie durch die Fraktion als besonders relevant eingestuft wurden“, begründete Heller die Auswahl.