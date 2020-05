Eine Gartenhütte in der Friedrich-Ebert-Straße ist am Donnerstag komplett niedergebrannt. Das hat die Feuerwehr auf Anfrage mitgeteilt. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Alarmiert worden war die Wehr um 16.26 Uhr. Bei Ankunft am Einsatzort stand die Hütte in Vollbrand. Starke Rauchentwicklung war erkennbar. Zwei Trupps bekämpften die Flammen mit zwei C-Rohren und unter Atemschutz. Um 18 Uhr war der Brand gelöscht. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe ließ sich am Abend noch nichts sagen. Die Wehr war mit fünf Einsatzwagen mit 23 Mann vor Ort. Auch Polizei und Rettungskräfte waren an der Brandstelle. Die Kripo hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.