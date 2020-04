Ein 91-jähriger Speyerer ist am Freitag gegen 17 Uhr von einem falschen Polizeibeamten angerufen worden. Wie die Polizei Speyer am Samstag mitteilte, berichtete der männliche Anrufer von Einbrüchen in der Umgebung des 91-Jährigen und fragte nach Wertgegenständen im Haus. Der Geschädigte erkannte die Betrugsmasche schnell und legte auf. Zu weiteren Anrufen kam es in der Folge nicht mehr. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist weiterhin ausdrücklich darauf hin, bei solchen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und an niemanden Gegenstände zu übergeben. „Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorten erkundigen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden sie das Gespräch. Lassen Sie sich nicht einschüchtern“, betont die Polizei. Sie bittet, in einem solchen Fall anschließend die Polizeidienststelle oder die Nummer 110 anzurufen.