An der Anzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Speyer hat sich am Freitag im Vergleich zum Vortag nichts geändert. Nach Angaben der Stadt haben sich nach wie vor 82 Speyerer nachweislich mit dem neuartigen Virus infiziert. Davon gelten 59 Personen als bisher genesen. 36 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Für die kommende Woche kündigt die Stadt weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen an. Unter anderem dürfen am Mittwoch, 13. Mai, wie vom Land angekündigt die Gastronomiebetriebe wieder ihre Türen öffnen. Um der Branche „entgegenzukommen“, habe der Stadtvorstand beschlossen, den Gastronomiebetrieben die Freisitzgebühren für weitere zwei Monate, Juni und Juli, zu erlassen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Damit entfallen die Zahlungen für insgesamt vier Monate. Zudem erlässt die Verwaltung dem Einzelhandel die Jahresgebühren für die Warenauslage im innerstädtischen Bereich. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) kündigt an, mit den jeweiligen Interessensverbänden weitere kommunale Maßnahmen zu erörtern. Diese müssten jedoch auch durch Hilfen von Bund und Land ergänzt werden, so die OB.

Mit Blick auf die Öffnungen appelliert Seiler an die Bürger, weiterhin auf „die strikte Einhaltung der Abstands- und Hygienerichtlinien“ zu achten. Auch in der Gastronomie müssen die Regeln eingehalten werden, betont die Verwaltung. Gäste dürfen im Innen- und Außenbereich, aber nur am Tisch bewirtet werden. Zudem müssen Tische im Voraus gebucht werden. Die Betriebe müssen laut Stadt sicherstellen, dass Kontakte im Infektionsfall nachverfolgt werden können.