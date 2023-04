Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute und schlechte Nachrichten kommen zum Wochenbeginn aus den beiden Kliniken in der Stadt in Sachen Corona: Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus war am Montag (Stand 13 Uhr) Corona-frei. Dagegen lagen im St.-Vincentius-Krankenhaus (Stand 15 Uhr) elf Patienten mit Verdacht auf eine Covid-19-Infektion auf der Isolierstation. Außerdem wird dort ein weiterer Patient behandelt, dessen Gesundheitszustand stabil ist. Auf der Intensivstation befinden sich zusätzlich drei Corona-Patienten, von denen zwei beatmet werden müssen. Der Klinik macht die akute Entwicklung ernste Sorgen.

Nach Angaben der Ärztlichen Direktorin und Chefärztin Dr. Cornelia Leszinski vom „Vincenz“ ist der dritte beatmete Patient inzwischen auf dem Weg der Besserung. „Er befindet