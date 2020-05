Von Stefan Keller

Speyer. Gute und schlechte Nachrichten kommen zum Wochenbeginn aus den beiden Kliniken in der Stadt in Sachen Corona: Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus war am Montag (Stand 13 Uhr) Corona-frei. Dagegen lagen im St.-Vincentius-Krankenhaus (Stand 15 Uhr) elf Patienten mit Verdacht auf eine Covid-19-Infektion auf der Isolierstation. Außerdem wird dort ein weiterer Patient behandelt, dessen Gesundheitszustand stabil ist. Auf der Intensivstation befinden sich zusätzlich drei Corona-Patienten, von denen zwei beatmet werden müssen. Der Klinik macht die akute Entwicklung ernste Sorgen.

