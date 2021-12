Vor Jahrhunderten nahm die Stadt Speyer beim Weinhandel eine Spitzenstellung in den damaligen deutschen Landen ein. Vor 90 Jahren hatte sich ein Schwerpunkt in den antialkoholischen Bereich verlagert: Die Domstadt war beim Pfefferminztee vorne.

Die Sonderrolle hat nichts mit dem Verbrauch zu tun, sondern mit der Einlagerung dieses neben Kamillentee heute am häufigsten genossenen Aufgussgetränks. Befand sich doch in der früheren Pionierkaserne (später: Normand-Kaserne) die Zentralstelle des Pfefferminz-Anbaus in der Pfalz, des hinter Thüringen zweitgrößten deutschen Anpflanzung- und Verarbeitungsgebiets. Anlieferer waren 600 Anbauer aus dem Gebiet zwischen Speyer, Neustadt und Teilen der Südpfalz. Der Anbau von Pfefferminze bestimmte das flache Gebiet vor der Haardt mit ihrem Weinbau. Die von 1905 bis 1957 zwischen Speyer und Neustadt verkehrende Bahn verdankt ihm ihrem Namen „Pefferminzbähnel“. Offiziell hieß sie „Gäubahn“.

Vorbildliche Anlage

Die „Speyerer Zeitung“ berichtete 1931: „Die Einrichtung in dieser alten ehemaligen Kaserne ist mustergültig für die Förderung unserer heimischen Produktion und ihren Absatz. Sie kann für die Organisierung des deutschen Arzneipflanzenbaues als Musterbeispiel dienen.“ Auch ausländische Experten hätten die Speyerer Anlage als vorbildlich bezeichnet. Im Herbst vor 90 Jahren lagerten in dieser Zentralstelle des ehemaligen „Verbandes Rheinpfalz Deutscher Arzneipflanzenbauer“ rund 600 Zentner Pfefferminze und warteten auf Abruf.