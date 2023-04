Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viele Menschen zeigen Solidarität und bringen sich in der Corona-Krise für andere ein – sie gehen zum Beispiel für Senioren und Risikogruppen einkaufen. Allerdings: Einkaufsdienste werden in Speyer nicht besonders stark in Anspruch genommen.

„Die Senioren gehen gerne selbst einkaufen oder werden durch bereits zuvor bestehende Strukturen von Familie, Freunden und Nachbarn versorgt“, berichtet Karin Hille-Jacoby vom Nachbarschaftsverein