STADTGESCHICHTE(N): Wie in Speyer nicht anders zu erwarten, hat das Grundstück des umstrittenen Diakonissen-Projekts am Bartholomäus-Weltz-Platz eine historische Bewandtnis. Dort stand einmal ein Turm mit einer Sternwarte. Als bekannt wurde, dass die Diakonie 1958 das Bauwerk abreißen werde, um einen Kindergarten zu errichten, grämte sich der verstorbene Speyerer Kunsthistoriker Clemens Jöckle: „Das ist eine brutale Nichtachtung der hohen geschichtlichen Bedeutung dieses Bauwerks.“

Die Sternwarte auf dem Stadtmauer-Turm „Zum Falken“ hatte der pensionierte bayerische Rittmeister Karl von Rogister errichten lassen. 1839 funktionierte er das 1796 von dem reichen Speyerer Isaias Laub erworbene große Gartenhaus zu einem „Aussichtsturm und Belvedere von Speier“ um (die nahe, die Aussicht nehmende Gedächtniskirche der Protestation wurde erst zwischen 1893 und 1904 gebaut). In dem Buch „Kulturdenkmäler in Rheinland-Pfalz“ von Herbert Dellwing heißt es: „Rogister ließ den Turm erhöhen, ,gotische' Fenster und eine Wendeltreppe einbauen, oben eine Galerie anbringen. Danach wurden eine kleine Sternwarte und eine Windharfe installiert. Der Turm sah Gartenfeste und hohe Besuche von König Ludwig und Fürst Wrede“.

Im 19. Jahrhundert ließ in Speyer auch Friedrich Magnus Schwerd zu den Sternen gucken. Der Lyzeumlehrer, Mathematiker und Physiker Schwerd (1792 – 1871) allerdings nicht öffentlich, sondern allein für seine wissenschaftlichen Beobachtungen. In einem seiner drei in der Landesbibliothek aufbewahrten Bände schreibt er „im Garten meiner Wohnung in der Herdgasse wurde im Sommer 1823 eine kleine Sternwarte gebaut. Ich konnte damit Beobachtungen anstellen innerhalb eines 20-zölligen Meridiankreises, mit dem seine Majestät Maximilian Joseph I. das hiesige Lyceum zu beschenken geruht hatte“.

Über die Speyerer Sternguckerei ist auch schon aus der Zeit vor Schwerd und von Rogister einiges überliefert. Wolfgang Eger berichtet darüber in seiner „Geschichte der Stadt Speyer“: „Demnach stellte der von 1614 bis 1618 von 1625 bis 1634 am Gymnasium als Lehrer und Konrektor tätige, der Naturwissenschaft und Astronomie/Astrologie verbundene Johann Georg Schwalbach im Jahr 1629 folgende Bitte an den Rat der Stadt: Es möge ihm erlaubt werden, im Dachstuhl des Retschers ,eine kleine Sternwarte in der Art eines Wachhäuschens zu errichten’“. Mit dem Retscher war das damalige Stadthaus auf dem Gelände des heutigen „Domhofs“ gemeint. Ob das Gesuch Erfolg hatte, ist nicht überliefert.