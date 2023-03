Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Franz Knibernig legte schon immer Wert auf Alleinstellungsmerkmale. Das ist sein Erfolgsrezept. Der Maschinenbauingenieur sitzt damit beruflich fest im Sattel. Seit 30 Jahren behauptet er sich inzwischen mit seinem Unternehmen Deltafilter Filtrationssysteme GmbH am Markt und beweist in Speyer, dass aus kleinen Nischen große Erfolge wachsen und bestehen können.

Geboren ist Franz Knibernig in Österreich. Dort hat auch studiert, bevor er der Berufspraxis wegen nach Deutschland zog. In seinem Berufsleben war Knibernig unter anderem in der Konstruktion, Forschung,