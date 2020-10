Ein Covid-19-Patient sowie drei Verdachtsfälle werden derzeit im St.-Vincentius-Krankenhaus behandelt, wie Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer am Dienstagnachmittag auf Anfrage mitteilte. Keiner der Patienten befände sich jedoch auf der Intensivstation. Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus sind derzeit hingegen keine Corona-Patienten – weder bestätigte noch Verdachtsfälle – in Behandlung, wie Sprecherin Susanne Liebold am Dienstag sagte. Am „Diak“ würden zudem derzeit keine planbaren Operationen verschoben, so Liebold. Auch am Vincentius-Krankenhaus werden elektive Eingriffe weiterhin durchgeführt. „Im Vergleich zum Frühjahr, als sämtliche elektiven Operationen verschoben und nur Notfalloperationen durchgeführt wurden, wurden die OP-Kapazitäten im Sankt Vincentius Krankenhaus wieder erhöht, sodass auch wieder elektive Operationen durchgeführt werden“, erläuterte Verwaltungsdirektor Fischer. Da das Krankenhaus jedoch gemäß der aktuellen Regelungen weiterhin Intensivkapazitäten zur Behandlung von Covid-19-Patienten freihalten müsse, liege die OP-Kapazität „noch nicht bei 100 Prozent, entsprechend kommt es nach wie vor noch zu Einschränkungen“, so Fischer.

Im Stadtgebiet Speyer hat sich die Anzahl bestätigter Corona-Fälle von Montag auf Dienstag um einen erhöht. Laut Statistik des zuständigen Gesundheitsamtes gab es am Dienstag, 15 Uhr, 178 Fälle (Vortag: 177). Davon gelten 153 Menschen als genesen. In Quarantäne befanden sich am Dienstag 82 Personen. Die Maßzahl der gemeldeten Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt weiter für die Stadt bei acht.