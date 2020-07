„Einen bunten Strauß an Strafanzeigen“ hat ein 28-jähriger Karlsruher nach Angaben der Polizei Speyer zu erwarten. Wie die Polizei am Freitag informierte, war der Mann am Donnerstag um 16.55 Uhr mit einem Kumpan als Ladendieb festgenommen worden. Das Duo hatte bereits am Freitag, 24. Juli, einen Diebstahl in dem Tierbedarfsgeschäft in der Auestraße begangen. Als beide Männer am Donnerstag wieder den Laden betraten, hat sie ein Mitarbeiter wiedererkannt und die Polizei verständigt. Die Männer aus Karlsruhe und Pforzheim konnten anhand des vorliegenden Videomaterials eindeutig als Täter identifiziert werden. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs, für das keiner eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurden drei Crack-Pfeifen und ein originalverpacktes Mobiltelefon gefunden, für das kein Eigentumsnachweis vorgelegt werden konnte. Der 28-jährige Karlsruher gab an, den Wagen gefahren zu haben. Da er bereits hinlänglich mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen war, wurde ein Drogenschnelltest bei ihm durchgeführt. Dieser verlief positiv hinsichtlich Kokain, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Bilanz der Polizei: „Den Mann erwartet nun ein bunter Strauß an Strafanzeigen.“