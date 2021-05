Abstand halten: Zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos hat die Stadt den Umzug des Wochenmarkts vom Königsplatz auf den Festplatz beschlossen. Vorerst gilt die Regelung bis einschließlich Samstag, 30. Mai. Händler reagieren mit Verständnis auf die Verlegung. Kritik üben sie an der Informationspolitik der Stadt.

„Wir haben vom Standort Festplatz im dafür abgesperrten und markierten Bereich Busparkplatz erst am Samstagmittag erfahren“, berichtet Volker Ballreich auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Er beklagt eine „viel zu kurzfristige Info“. Hätten die Beschicker schon am Morgen Bescheid gewusst, hätten sie ihre Kunden unterrichten können, kritisiert der Dudenhofener Metzger. Grundsätzlich sei der Festplatz keine schlechte Lösung, meint er auch im Hinblick auf bessere Parkmöglichkeiten. „Wie das bei Kunden ankommt, kann ich aber erst in drei Wochen sagen.“

„Wir sind flexibel“

„Dass wir von der Verlegung so spät erfahren haben, ist unerhört“, empört sich eine 74-jährige Beschickerin, die Nachteile befürchtet, wenn sie ihren Namen preisgibt. Wie seit 60 Jahren sei sie auch am Samstag um kurz vor 7 Uhr auf dem Königsplatz eingetroffen, berichtet sie. Gerne hätte die Seniorin ihre Kunden auf die Standortverlegung aufmerksam gemacht. Sie verurteilt die der Corona-Krise geschuldete Maßnahme nicht. „Der Festplatz kann auch eine Chance sein“, sagt die Beschickerin. „Wir sind doch flexibel. Aber wenn wir so etwas Wichtiges nicht frühzeitig erfahren, fühlen wir uns wie der letzte Dreck.“ Elisabeth Hirt kann die städtische Entscheidung nicht nachvollziehen. „Die Kunden waren sehr diszipliniert und haben auf dem Königsplatz immer Abstand gehalten“, sagt sie. Um die Stände zu reduzieren, hätte es in ihren Augen gereicht, wenn nur noch Dauer-Beschicker zugelassen worden wären. „Den Innenstadt-Einzelhändlern wird es recht sein, wenn wir in Richtung Festplatz verschwinden“, vermutet sie.

Maßnahme ist übertrieben

Dass es zu großer Verärgerung der Kundschaft kommt, glaubt sie nicht. Hirt freut sich, dass die Stadt während der Marktzeit kostenlose Parkplätze auf dem Festplatz zur Verfügung stellt.

Für Einzelhändler Rolf Klein ist die Maßnahme „übertrieben und nicht zielführend“. Ihm ist der Fußweg zum Festplatz zu weit. Zudem passe das Nahversorgungsangebot nicht an den Rand. „Der Festplatz ist eine bescheidene Lage. Sonst wäre da längst ein Markt“, sagt er.

Nach Angaben der Stadt werden zur Premiere am Samstag 39 Beschicker auf dem Festplatz erwartet. Die Marktzeiten bleiben demnach unverändert, ebenso die Tagesgebühren für die Beschicker. Eine Handwaschstation sei eingerichtet, erklärt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach. Selbstbedienung sei nicht zulässig. Marktmeister und kommunaler Vollzugsdienst seien zur Kontrolle und Überwachung eingesetzt. „Ende Mai muss die Standortverlegung neu bewertet und über das weitere Vorgehen entschieden werden“, so Eschenbach.