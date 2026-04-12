Die Stadtwerke Speyer (SWS) starten mit ihrer Förder-Plattform, der Speyer Crowd, eine Aktion zum fünften Geburtstag. Damit sollen mittels Crowdfunding Gelder für gemeinnützige Projekte gesammelt werden. Mitmachen können Engagierte beispielsweise aus dem sportlichen, kulturellen, sozialen oder ökologischen Bereich, sofern die Projekte das Leben in der Domstadt und im Netzgebiet der SWS (Römerberg, Dudenhofen, Harthausen und Otterstadt) bereichern. Bewerbungsschluss ist der 26. April. Ab 11. Mai sollen alle Projekte online gehen. Dann werden bis 3. Juni Gelder von Unterstützenden gesammelt. Die SWS stellen dafür einen zusätzlichen Fördertopf in Höhe von 3555 Euro bereit. Jede Spende von mindestens 10 Euro wird mit 15 Euro daraus ergänzt. Fünf Projekte bekommen einen Start-Zuschuss von 100 Euro. Für Unterstützer gibt es kleine Prämien. Weitere Infos: www.speyer-crowd.de/5jahre.