Zuletzt hatten die Stadtwerke Speyer (SWS) Initiativen gesucht, die sich bei ihrer Spendenaktion „Speyer Crowd“ um Unterstützung für ihre Projekte bewerben wollen. Jetzt stehen nach Mitteilung des Kommunalversorgers fünf Vorhaben fest, für die noch bis Montag, 6. Mai, Geld gesammelt wird: Der TC Harthausen will Geld für die Wiederinbetriebnahme des dritten Tennisplatzes zusammenbringen. Der Segelclub Otterstadt plant, ein Boot für die Jugendarbeit zu finanzieren. Das Rote Kreuz Speyer hat die Absicht, ein Kühlfahrzeug für die Tafel zu beschaffen. Die Kita St. Konrad Speyer möchte ein morsches Spielgerät erneuern, und der Förderverein der Kita Wola plant ein Trommel-Mitmach-Theater.

„Die angestrebte Spendensumme aller Teilnehmenden beträgt etwa 15.000 Euro“, so die SWS, die selbst einen Fördertopf von 3000 Euro bereitstellen, um jede Spende von mindestens 10 Euro mit 15 Euro aufzustocken. Für Spender seien Sachprämien ausgelobt. Über die „Speyer Crowd“ seien in den vergangenen Jahren gut 130.000 Euro für Projekte in Speyer und Umland gesammelt worden. Sie ist erreichbar unter www.speyer-crowd.de.