Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben mit ihrer Förder-Plattform, der Speyer Crowd, am 11. Mai, 10 Uhr, die bereits angekündigte Aktion zum fünften Geburtstag der Spendenaktion begonnen. Zwölf Vereine und Einrichtungen haben sich gemeldet. Die angestrebte Spendensumme aller Teilnehmer beträgt 30.772 Euro. Die SWS stellen dafür einen Fördertopf in Höhe von 3555 Euro bereit. Jede Spende von mindestens 10 Euro wird von den Stadtwerken mit 15 Euro aus dem Fördertopf ergänzt – solange die Fördersumme ausreicht. Auf die Spender warten laut SWS Prämien. Bis 3. Juni kann Geld unter www.speyer-crowd.de zugesagt werden.

Beteiligte Einrichtungen aus Speyer, die Geld für gemeinnützige Projekte sammeln, sind diesmal: Förderverein Kita Kastanienburg, Förderverein Woogbachschule, Verkehrsverein, Hockey-Club, Zimmertheater, Förderverein Kita Mäuseburg, Speyerer Karnevalgesellschaft, Tennisclub Schwarz-Weiß, Verein zur Förderung des Kulturdialogs, Kneipp-Verein und DRK-Kreisverband. Aus dem Umland ist der FV Hanhofen am Start.

Mit der Speyer Crowd haben die SWS nach eigenen Angaben in den fünf Jahren dazu beigetragen, dass 63 Projekte umgesetzt werden konnten: „3970 Unterstützende haben eine Spendensumme von 232.244 Euro für Speyer und die Region generiert.“