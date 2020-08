15.800 Euro hat der Förderverein St. Florian bisher für die Renovierung der Pergola auf dem Gelände der Feuerwache in der Industriestraße zur Verfügung gestellt. Fertiggestellt ist sie trotz der bisher über 1000 geleisteter Arbeitsstunden durch die Ehrenabteilung noch nicht ganz. Das Coronavirus grätschte dazwischen. Finanziell gut gepolstert zu sein, zahlt sich gerade in dieser Zeit aus.

Den Batzen Geld, den der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr für die Instandsetzung einbringen konnte, ist hart erarbeitet worden. Vor allem beim Tag der Feuerwehr und beim Altstadtfest im vergangenen Jahr waren Summen zusammengekommen. Beide Veranstaltungen fallen in diesem Jahr flach und damit auch die Überschüsse, die üblicherweise erwirtschaftet werden.

„Da wir in den vergangenen Jahren immer darauf geachtet haben, ein finanzielles Polster zu belassen und bei der Mitgliederversammlung 2019 eine Beitragserhöhung beschlossen wurde, können wir die Arbeiten an der Pergola dennoch vollenden“, kündigte der Vorsitzende Dieter Ringer nun in einem Informationsschreiben an die Mitglieder an. Auch die Zuschüsse zu den Weihnachtsfeiern innerhalb der einzelnen Feuerwehrzüge seien gewährleistet.

2000 Euro werden noch gebraucht

Ringer rechnet mit gut 2000 Euro weiteren Aufwendungen für die Pergola. Nachdem die maroden Holzbrüstungen und ein Teil der Pfosten entfernt, eine neue Brüstung gemauert und verputzt, Schiebefenster anstelle der verwitterten Planen eingebaut und die Elektrik modifiziert worden ist, sollen nun noch die Mauer in Richtung Heinkelstraße saniert, ein Stahlgestell und ein Eingangstor zum rückwärtigen Lager montiert werden.

Froh ist Ringer genauso über die Unterstützung von Firmen und Institutionen in Form von Sach- und Geldspenden wie über die Schaffenskraft des Fördervereins selbst. Den Mitgliedern berichtet er von einem „gesunden“ Kassenstand. Gerade Spenden seien dabei sehr wichtig. Um die 10.000 Euro sind laut Ringer 2019 eingegangen.

Nahezu konstant geblieben ist die Mitgliederzahl, die bei 172 Personen liegt. Davon sind 46 aktive Feuerwehrleute und 19 stammen aus der Ehrenabteilung. Eine Entlastung des Vorstandes ist erst bei der Mitgliederversammlung im kommenden Jahr möglich, kündigte Ringer an.