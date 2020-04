Das für den 9. bis 14. Juli geplante Brezelfest 2020 wird erstmals seit 72 Jahren ausfallen. Das hat Verkehrsvereinsvorsitzender Uwe Wöhlert gestern Abend gegen 19 Uhr in einer Pressemeldung des Verkehrsvereins Speyer und der Veranstaltungs GmbH „mit großem Bedauern“ mitgeteilt.

Der Grund für das Aus des „größten Volksfests am Oberrhein“: Wegen der Corona-Pandemie ordneten Bundesregierung und die jeweiligen Landesregierungen an, dass „öffentliche und private Veranstaltungen mit größerer Teilnehmerzahl voraussichtlich bis Ende August unterbleiben müssen“.

Bis Freitag liefen die Vorbereitungen planmäßig. Regelmäßig hätten sich Stadt- und Vereinsspitze zur Lageeinschätzung abgestimmt. Die Entscheidungen von Bund und Ländern sei unter den gesundheitlichen Aspekten zu akzeptieren. „Das Vorsichtsprinzip gebietet diese Maßnahmen.“ Vorsicht und Gesundheitsschutz seien das verantwortliche Handlungsprinzip.

Laut Wöhlert ist die notwendig gewordene Absage auch deshalb besonders schade, weil 2020 ein kleines Jubiläum für das größte Volksfest am Oberrhein zu feiern gewesen wäre – 110 Jahre Brezelfest in Speyer. „Es ist geradezu schicksalhaft, dass dieses Fest 1910 in wirtschaftlich sehr schwierigen Zeiten erfunden wurde. Da ließen sich einige Parallelen zu heute herstellen.“. Die Veranstalter würden nun die Planung für das Brezelfest 2021 beginnen, teilte Wöhlert mit.

Die Brezelfestabsage dürfte auch Folgen für andere Veranstaltungen dieser Art in Speyer haben. Stefan Brossmann, Vorsitzender der für das Siedlerfest (1. und 2. August) verantwortlichen Siedlergemeinschaft, erklärte auf RHEINPFALZ-Anfrage: „Die Vorstandschaft ist sich einig, dass das Siedlerfest 2020 wahrscheinlich ausfallen muss.“ Peter Stepp, seit 14 Jahren Organisator der Kaisertafel (7. bis 9. August), zog nach: „Ich gehe davon aus, dass auch die Kaisertafel keinen Fall stattfinden wird.“ Für das 45. Altstadtfest (11./12. September) habe er „nicht viel Hoffnung“. wk