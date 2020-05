Spezialkräfte musste die Polizei am Freitag gegen 14.30 Uhr zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in die Straße Florhof in Speyer-West hinzuziehen. Wie die Beamten am Abend berichteten, hat ein 49-jähriger Mann, mit einem Messer bewaffnet, im Treppenhaus herumgeschrien. Beim Eintreffen von Polizeibeamten habe sich der Mann in seine Wohnung zurückgezogen und weiter herumgeschrien. „Eine Kontaktaufnahme war durch die Einsatzkräfte nicht möglich“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten sperrten den Bereich daraufhin weiträumig ab und zogen weitere Einsatzkräfte hinzu. Spezialkräfte betraten die Wohnung und nahmen den Mann in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 49-Jährigen einen Wert von 2,8 Promille, teilte ein Polizei-Sprecher auf Anfrage mit. Bei dem Einsatz wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt.