Seit dieser Woche treffen sich jeden Tag um 17 Uhr Menschen zu einer ökumenischen Andacht auf dem Domplatz. Sie wollen das beibehalten, so lange der Weltklimagipfel in Ägypten andauert. Was treibt sie an?

Der Prophet Amos, so legt es die Überlieferung nahe, war ebenso wortgewaltig wie unbequem, prangerte er doch lautstark den mangelnden Glauben seiner jüdischen Zeitgenossen ebenso an wie die sozialen