Die Stadt Speyer beteiligt sich an der Aktion „Heimat shoppen“. Sie wird von der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz koordiniert und findet in der kommenden Woche statt.

Die Aktionstage der bundesweiten Kampagne finden laut IHK am Freitag, 13., und Samstag, 14. September, statt. „Rund 600 Unternehmen aus 21 Städten nehmen daran teil und präsentieren die Vielfalt und Qualität ihrer lokalen Angebote.“ Es gehe speziell um die Unterstützung der Unternehmen in der Region – die auch nicht auf die beiden Aktionstage beschränkt sei.

Das zeige sich schon Speyer, wo die Aktionstage mit dem Bauernmarkt am Wochenende 14. und 15. September verknüpft würden. Dann können nicht nur zwischen Domplatz und Altpörtel frische Produkte aus der Landwirtschaft erworben werden, sondern am Sonntag ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen für alle Geschäfte.

„Die Stadt Speyer geht in diesem Jahr neue Wege und hat daher die IHK-Werbemittel flächendeckend an die Händler und Händlerinnen in der Speyerer Innenstadt ausgegeben“, so die Kammer. Durch die ausgeweiteten Öffnungszeiten und den Bauernmarkt sei eine erhöhte Besucherfrequenz zu erwarten. Laut IHK beteiligen sich in der Vorderpfalz neben Speyer neun weitere Kommunen: Bad Dürkheim, Frankenthal, Freinsheim, Lambsheim, Ludwigshafen, Maxdorf, Schifferstadt, Wachenheim und Weisenheim am Sand.