Die Polizei Speyer sucht den Besitzer eines Herren-Trekkingrads der Marke Zündapp. In einer Pressemitteilung heißt es, dass Anwohner in der Petronia-Steiner-Straße das unverschlossene schwarz-anthrazitfarbene Rad am Sonntag gegen 12 Uhr den Beamten meldeten. Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden. Gegen Vorlage eines Eigentumnachweises kann das Fahrrad abgeholt werden. In den nächsten Tagen werde das Rad der zuständigen Fundbehörde übergeben.